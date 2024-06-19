Стоит заметить, что некоторые люди воспринимают правила езды на самокате как нечто несерьезное, чего не обязательно придерживаться. Это же не автомобиль. Однако при нарушении норм безопасности и на самокате можно создать угрожающую ситуацию для себя и людей рядом.
Обратите внимание Гигантские акулы атакуют популярный европейский курорт
Что запрещено в Польше при катании на самокате
Если в районе, где человек едет на самокате, нет велодорожек и приходится двигаться по проезжей части, скорость не должна превышать 30 километров в час. Кроме того, запрещено:
- перевозить другого человека (о романтических катаниях вдвоем на одном самокате лучше сразу забыть);
- ехать с домашним любимцем;
- перевозить груз;
- максимально приближаться к другим участникам движения;
- одновременно убирать обе руки с руля.
За нарушение правил во время езды на самокате можно получить штраф / Unsplash
Какие штрафы предусмотрены в Польше
Если нарушаете правила езды на самокате в Польше, готовьте деньги. Потому что на территории страны действует целая система штрафов.
- За снятие обеих рук с руля или ног – с педалей или подножек – 50 злотых (более 500 гривен).
- За езду по тротуару – 200 злотых (более 2 тысяч гривен).
- За цепляние к другим транспортным средствам во время езды – 100 злотых (более 1000 гривен).
- За буксировку электросамоката позади транспортного средства – 300 злотых (более 3000 гривен).