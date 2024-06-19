Стоит заметить, что некоторые люди воспринимают правила езды на самокате как нечто несерьезное, чего не обязательно придерживаться. Это же не автомобиль. Однако при нарушении норм безопасности и на самокате можно создать угрожающую ситуацию для себя и людей рядом.

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Что запрещено в Польше при катании на самокате

Если в районе, где человек едет на самокате, нет велодорожек и приходится двигаться по проезжей части, скорость не должна превышать 30 километров в час. Кроме того, запрещено:

  • перевозить другого человека (о романтических катаниях вдвоем на одном самокате лучше сразу забыть);
  • ехать с домашним любимцем;
  • перевозить груз;
  • максимально приближаться к другим участникам движения;
  • одновременно убирать обе руки с руля.


За нарушение правил во время езды на самокате можно получить штраф / Unsplash

Какие штрафы предусмотрены в Польше

Если нарушаете правила езды на самокате в Польше, готовьте деньги. Потому что на территории страны действует целая система штрафов.

  • За снятие обеих рук с руля или ног – с педалей или подножек – 50 злотых (более 500 гривен).
  • За езду по тротуару – 200 злотых (более 2 тысяч гривен).
  • За цепляние к другим транспортным средствам во время езды – 100 злотых (более 1000 гривен).
  • За буксировку электросамоката позади транспортного средства – 300 злотых (более 3000 гривен).