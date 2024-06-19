Стоит заметить, что некоторые люди воспринимают правила езды на самокате как нечто несерьезное, чего не обязательно придерживаться. Это же не автомобиль. Однако при нарушении норм безопасности и на самокате можно создать угрожающую ситуацию для себя и людей рядом.

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Что запрещено в Польше при катании на самокате

Если в районе, где человек едет на самокате, нет велодорожек и приходится двигаться по проезжей части, скорость не должна превышать 30 километров в час. Кроме того, запрещено:

перевозить другого человека (о романтических катаниях вдвоем на одном самокате лучше сразу забыть);

ехать с домашним любимцем;

перевозить груз;

максимально приближаться к другим участникам движения;

одновременно убирать обе руки с руля.



За нарушение правил во время езды на самокате можно получить штраф / Unsplash

Какие штрафы предусмотрены в Польше

Если нарушаете правила езды на самокате в Польше, готовьте деньги. Потому что на территории страны действует целая система штрафов.