Варто зауважити, що деякі люди сприймають правила їзди на самокаті як щось несерйозне, чого не обов'язково дотримуватися. Це ж не автомобіль. Однак при порушенні норм безпеки і на самокаті можна створити загрозливу ситуацію для себе та людей поруч.
Зверніть увагу Гігантські акули атакують популярний європейський курорт
Що заборонено у Польщі при катанні на самокаті
Якщо у районі, де людина їде на самокаті, немає велодоріжок й доводиться рухатися проїжджою частиною, швидкість не має перевищувати 30 кілометрів за годину. Окрім того, заборонено:
- перевозити іншу людину (про романтичні катання удвох на одному самокаті найкраще відразу забути);
- їхати з домашнім улюбленцем;
- перевозити вантаж;
- максимально наближатися до інших учасників руху;
- одночасно забирати обидві руки з керма.
За порушення правил під час їзди на самокаті можна отримати штраф / Unsplash
Які штрафи передбачені у Польщі
Якщо порушуєте правила їзди на самокаті у Польщі, готуйте гроші. Бо на території країни діє ціла система штрафів.
- За зняття обох рук з керма або ніг – з педалей або підніжок – 50 злотих (понад 500 гривень).
- За їзду по тротуару – 200 злотих (понад 2 тисячі гривень).
- За чіпляння до інших транспортних засобів під час їзди – 100 злотих (понад 1000 гривень).
- За буксування електросамоката позаду транспортного засобу – 300 злотих (понад 3000 гривень).