Варто зауважити, що деякі люди сприймають правила їзди на самокаті як щось несерйозне, чого не обов'язково дотримуватися. Це ж не автомобіль. Однак при порушенні норм безпеки і на самокаті можна створити загрозливу ситуацію для себе та людей поруч.

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Що заборонено у Польщі при катанні на самокаті

Якщо у районі, де людина їде на самокаті, немає велодоріжок й доводиться рухатися проїжджою частиною, швидкість не має перевищувати 30 кілометрів за годину. Окрім того, заборонено:

перевозити іншу людину (про романтичні катання удвох на одному самокаті найкраще відразу забути);

їхати з домашнім улюбленцем;

перевозити вантаж;

максимально наближатися до інших учасників руху;

одночасно забирати обидві руки з керма.



За порушення правил під час їзди на самокаті можна отримати штраф / Unsplash

Які штрафи передбачені у Польщі

Якщо порушуєте правила їзди на самокаті у Польщі, готуйте гроші. Бо на території країни діє ціла система штрафів.