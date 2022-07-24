Відповідну інформацію повідомили в українському посольстві. Варто згадати, що українцям в Польщі видають номер PESEL.

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Українці отримають електронний документ Diia.pl

Польща повідомила Єврокомісію про електронний документ – Diia.pl, як документ, що підтверджує легальне перебування на території Польщі громадян України, які прибули до Польщі, втікаючи від війни, дозволяє їм подорожувати в межах Євросоюзу, а також перетинати зовнішні кордони ЄС,

– повідомило посольство.

Там також пояснили, що інформацію про Diia.pl вже надіслали до держав-членів ЄС та асоційованих країн Шенгенської зони. Коли електронний документ нотифікують, то він діятиме як:

дозвіл на проживання;

документ, який використовується разом з дійсним проїзним документом, що дозволяє перетин зовнішнього кордону ЄС;

дозвіл на переміщення в межах Шенгенської зони протягом 90 днів протягом кожного 180-денного періоду.

Diia.pl міститиме основні дані про людину

На сайті для громадян України пояснили, що цей електронний документ дозволяє підтвердити найважливіші дані: ім'я та прізвище, присвоєний номер PESEL, дата і місце народження, громадянство. У додатку також буде фото людини.

Всі дані на телефоні зашифровані та підписані з сертифікатом, який підтверджує автентичність даних.

Сертифікат людина отримує під час активації програми – це призначено лише людині на її телефон.

Навіть після втрати телефону ваші дані є безпечними – це захищає їх не тільки зашифрований запис, а й пароль блокування та пароль, який ви вибираєте при активації програми,

– пояснили людям.

Також на сайті є детальна інструкція для активації програми.

Українці в Польщі: останні новини

З початку повномасштабної війни, яку росія почала проти України Польща прийняла наших біженців. Їхнє перебування в іноземній країні вважається законним, відповідно до Закону про допомогу громадянам України у зв'язку зі збройним конфліктом у цій країні.

У липні Польща спростила процедуру отримання Карти поляка.

Також інколи країна відмовляє українцям в повторному в'їзді до Польщі. Детальніше про причини читайте за посиланням.

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