Соответствующую информацию сообщили в украинском посольстве. Следует упомянуть, что украинцам в Польше выдают номер PESEL.

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Украинцы получат электронный документ Diia.pl

Польша сообщила Еврокомиссию об электронном документе – Diia.pl, как документ, подтверждающий легальное пребывание на территории Польши граждан Украины, прибывших в Польшу, убегая от войны, позволяет им путешествовать в пределах Евросоюза, а также пересекать внешние границы ЕС,

– сообщило посольство.

Там также объяснили, что информацию о Diia.pl уже отправили в государства-члены ЕС и ассоциированные страны Шенгенской зоны. Когда электронный документ нотифицируют, он будет действовать как:

вид на жительство;

документ, используемый вместе с действительным проездным документом, разрешающим пересечение внешней границы ЕС;

разрешение на перемещение в пределах Шенгенской зоны в течение 90 дней в течение каждого 180-дневного периода.

Diia.pl будет содержать основные данные о человеке

На сайте для граждан Украины пояснили, что этот электронный документ позволяет подтвердить важнейшие данные: имя и фамилию, номер PESEL, дата и место рождения, гражданство. В приложении также будет фото человека.

Все данные на телефоне зашифрованы и подписаны с сертификатом, подтверждающим подлинность данных.

Сертификат человек получает при активации программы – это предназначено только человеку на его телефон.

Даже после потери телефона ваши данные безопасны – это защищает их не только зашифрованную запись, но и пароль блокировки и пароль, который вы выбираете при активации приложения,

– объяснили людям.

Также на сайте есть подробная инструкция по активации программы.

Украинцы в Польше: последние новости

С начала полномасштабной войны, которую россия начала против Украины, Польша приняла наших беженцев. Их пребывание в иностранной стране считается законным в соответствии с Законом о помощи гражданам Украины в связи с вооруженным конфликтом в этой стране.

В июле Польша упростила процедуру получения Карты поляка.

Также иногда страна отказывает украинцам в повторном въезде в Польшу. Подробнее о причинах читайте по ссылке.

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