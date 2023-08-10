Чому українців у Польщі позбавляють статусу UKR: відповідь польського омбудсмена

Останнім часом українці в Польщі знову масово втрачають статус UKR. Обурені громадяни почали писати листи на ім'я польського омбудсмена.

Щоб дізнатися причини, чому українців найчастіше позбавляють статусу UKR, офіс польського омбудсмена звернувся до Уповноваженого уряду у справах біженців з України Павла Шефернакера.

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Справа в меті в'їзду до Польщі

Скарги українців на ануляцію статусу UKR найчастіше виникають після нетривалого виїзду з Польщі. Як виявилось, з 1 квітня чиновники на місцях можуть перевіряти інформацію про всі перетини кордону біженців з України та кваліфікацію мети в'їзду.

У відповіді уповноваженого у справах українських біженців Павла Шефернакера сказано, що при в'їзді на територію Польщі іноземець має обґрунтувати мету та умови перебування. Це також стосується українців з електронним дозволом на проживання diia.pl – його обов'язково потрібно показувати прикордонникам.

Перетин кордону особою, яка має документ diia.pl і заявляє про використання тимчасового захисту, фіксується в реєстрі, який ведеться відповідно до Закону про допомогу,

– йдеться у листі.

Якщо під час перетину кордону іноземець не пред'являє diia.pl та не заявляє про мету в'їзду, пов'язану з війною в Україні, то його фіксують в системі Прикордонної служби поза межами зазначеного реєстру. Якщо людина пред'являє електронний документ diia.pl, то прикордонники не ставлять штампи прикордонного контролю в проїзні документи.

Додатково Павел Шафернакер повідомив, що втрачений статус UKR можна відновити. Коли під час прикордонного контролю вказують метою в'їзду евакуацію з території України, повторне надання статусу UKR відбувається автоматично. У інших випадках можна ще раз податися на отримання PESEL UKR.

Головний штаб Прикордонної служби також надіслав лист керівникам підрозділів, де вказано необхідність ретельнішого визначення мети в'їзду громадян України до Польщі.

Статус PESEL UKR дозволяє:

перебувати у Польщі легально щонайменше до березня 2024 року;

мати вільний доступ до ринку праці;

отримувати виплати на дітей (500 злотих на місяць);

розраховувати на допомогу для школярів (300 злотих);

мати доплату за садки, ясла та гуртки для дітей;

користуватися державними медичними послугами.

Важливо розуміти, що така допомога призначена тільки для тих українців, які проживають у Польщі. Якщо ж людина виїжджає за межі країни більш ніж на 30 днів, вона втратить статус UKR, матеріальну допомогу, пільги, право на медичні послуги. У такому разі виплати можуть нараховувати ще певний час, але потім їх вимагатимуть повернути.

Покрокова інструкція про відновлення PESEL UKR та виплат у Польщі – за