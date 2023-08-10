Чтобы узнать причины, почему украинцев чаще всего лишают статуса UKR, офис польского омбудсмена обратился к Уполномоченному правительства по делам беженцев из Украины Павлу Шефернакеру.

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Дело в цели въезда в Польшу

Жалобы украинцев на аннуляцию статуса UKR чаще всего возникают после непродолжительного выезда из Польши. Как оказалось, с 1 апреля чиновники на местах могут проверять информацию обо всех пересечениях границы беженцев из Украины и квалификации цели въезда.

В ответе уполномоченного по делам украинских беженцев Павла Шефернакера говорится, что при въезде на территорию Польши иностранец должен обосновать цель и условия пребывания. Это также касается украинцев с электронным видом на жительство diia.pl – его обязательно нужно показывать пограничникам.

Пересечение границы лицом, имеющим документ diia.pl и заявляющим об использовании временной защиты, фиксируется в реестре, который ведется в соответствии с Законом о помощи,

– говорится в письме.

Если во время пересечения границы иностранец не предъявляет diia.pl и не заявляет о целях въезда, связанных с войной в Украине, то его фиксируют в системе Пограничной службы вне указанного реестра. Если человек предъявляет электронный документ diia.pl, пограничники не ставят штампы пограничного контроля в проездные документы.

Дополнительно Павел Шафернакер сообщил, что утерянный статус UKR можно восстановить. Когда во время пограничного контроля, как цель вьезда указывают эвакуацию с территории Украины, повторное предоставление статуса UKR идет автоматически. В других случаях можно еще раз подать документы для получения PESEL UKR.

Главный штаб Пограничной службы также направил письмо руководителям подразделений, где указана необходимость более тщательного определения цели въезда граждан Украины в Польшу.

Статус PESEL UKR позволяет:

находиться в Польше легально как минимум до марта 2024 года;

иметь свободный доступ к рынку труда;

получать выплаты на детей (500 злотых в месяц);

рассчитывать на пособие для школьников (300 злотых);

иметь доплату за сады, ясли и кружки для детей;

пользоваться государственными медицинскими услугами.

Важно понимать, что такая помощь предназначена только для украинцев, проживающих в Польше. Если человек выезжает за пределы страны более чем на 30 дней, он потеряет статус UKR, материальную помощь, льготы, право на медицинские услуги. В таком случае выплаты могут начисляться еще некоторое время, но затем их потребуют вернуть.

Пошаговая инструкция о восстановлении PESEL UKR и выплатах в Польше – по этой ссылке.