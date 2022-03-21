Українці в Польщі можуть безплатно зробити дітям всі профілактичні щеплення

21 березня 2022 , 16:11
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Джерело:

Міністерство охорони здоров'я Польщі

Громадяни України, які перетнули польський кордон після 24 лютого, можуть безплатно вакцинувати дітей від ряду захворювань. Можливість стосується і малюків, які народилися в Польщі після згаданої дати.

Про це повідомляє польське Міністерство охорони здоров'я. Дорослі можуть також вакцинуватися проти коронавірусу.

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Які щеплення можна безкоштовно зробити дітям в Польщі

Українським біженцям в Польщі дозволили безплатно вакцинувати дітей від:

  • кору;
  • свинки (епідемічного паротиту);
  • краснухи;
  • дифтерії;
  • правця;
  • кашлюку;
  • поліомієліту;
  • гепатиту B;
  • коронавірусу.

Направлення на профілактичні щеплення видає лікар первинної допомоги після консультації та огляду дитини. Реєстрацію в медичній системі можуть провести, як на підставі PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду), так і за номером закордонного паспорта.

Більше інформації щодо надання безплатної медичної допомоги громадянам України в Польщі можна отримати на сайті gov.pl/ua або за телефоном гарячої лінії Національного фонду здоров'я 800 190 590 (є можливість отримати консультацію українською мовою).

Автор: Орися Біленька