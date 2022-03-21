Про це повідомляє польське Міністерство охорони здоров'я. Дорослі можуть також вакцинуватися проти коронавірусу.

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Які щеплення можна безкоштовно зробити дітям в Польщі

Українським біженцям в Польщі дозволили безплатно вакцинувати дітей від:

кору;

свинки (епідемічного паротиту);

краснухи;

дифтерії;

правця;

кашлюку;

поліомієліту;

гепатиту B;

коронавірусу.

Направлення на профілактичні щеплення видає лікар первинної допомоги після консультації та огляду дитини. Реєстрацію в медичній системі можуть провести, як на підставі PESEL (польський аналог ідентифікаційного коду), так і за номером закордонного паспорта.

Більше інформації щодо надання безплатної медичної допомоги громадянам України в Польщі можна отримати на сайті gov.pl/ua або за телефоном гарячої лінії Національного фонду здоров'я 800 190 590 (є можливість отримати консультацію українською мовою).