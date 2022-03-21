Об этом сообщает польское Министерство здравоохранения. Взрослые могут также вакцинироваться против коронавируса.
Актуально Как подготовить деньги перед выездом за границу: актуальные советы
Какие прививки можно бесплатно сделать детям в Польше
Украинским беженцам в Польше разрешили бесплатно вакцинировать детей от:
- кору;
- свинки (эпидемический паротит);
- краснухи;
- дифтерии;
- столбняка;
- коклюша;
- полиомиелита;
- гепатита B;
- коронавируса.
Направление на профилактические прививки выдает врач первичной помощи после консультации и осмотра ребенка. Регистрацию в медицинской системе могут провести как на основании PESEL (польский аналог идентификационного кода), так и по номеру загранпаспорта.
Больше информации о предоставлении бесплатной медицинской помощи гражданам Украины в Польше можно получить на сайте gov.pl/ua или по телефону горячей линии Национального фонда здоровья 800 190 590 (есть возможность получить консультацию на украинском языке).