Об этом сообщает польское Министерство здравоохранения. Взрослые могут также вакцинироваться против коронавируса.

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Какие прививки можно бесплатно сделать детям в Польше

Украинским беженцам в Польше разрешили бесплатно вакцинировать детей от:

кору;

свинки (эпидемический паротит);

краснухи;

дифтерии;

столбняка;

коклюша;

полиомиелита;

гепатита B;

коронавируса.

Направление на профилактические прививки выдает врач первичной помощи после консультации и осмотра ребенка. Регистрацию в медицинской системе могут провести как на основании PESEL (польский аналог идентификационного кода), так и по номеру загранпаспорта.