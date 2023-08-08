Хто з українців планує залишитись у Польщі та від чого це залежить: опитування
Причини залишатися за кордоном дуже різняться в залежності від вікових груп. Молодь часто планує затриматись на рік і довше, а от старші люди – поспішають повернутися додому.
Хто з українців планує залишитися в Польщі дослідили експерти міграційної платформи EWL. Причини залишатися або їхати додому дуже залежать вік віку біженців. Подивимось на результати дослідження детальніше.
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Молодь більше схиляється залишитися в Польщі
Зараз у країні проживають близько 3 мільйонів українців, які прибули до та після повномасштабного вторгнення. І половина з них планують залишитися. У дослідженні "Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи", експерти порівняли портрети українців – тих, хто планує залишитися в Польщі мінімум на рік і тих, хто хоче повернутися в Україну.
Середній вік біженців, які планують затриматися в сусідній країні – 34,3 роки. А тих, хто планує повернутися в Україну трохи більший – 38,2 роки.
Загалом наміри біженців такі:
- 18 – 25 років: 21% хочуть залишитися у Польщі, а 12% – повернутися в Україну;
- 26 – 35 років: 26% мають намір залишитися, а 36% – повернутися в Україну;
- 36 – 45 років: на 13% більше громадян України мають намір залишитися в Польщі, ніж тих, хто хоче повернутися додому;
- від 45 років: хочуть залишитися в Польщі 5%, а повернутися додому 12%.
За даними опитування, 79% українських біженців, які хочуть залишитися у Польщі, працюють. З них 24% – за фахом, а більша частина – 52% – виконують роботу нижче кваліфікацій.
Серед українських біженців, які мають намір залишитися у Польщі, найбільше вихідців з півночі (33%), півдня (28%) та центру України (19%).
У перші місяці війни саме з півночі, центру та півдня виїжджало найбільше українців до Польщі. Нині північні області України вільні, тому все більше українців повертаються додому або чекають моменту закінчення війни, щоби повернутися,
– пояснила керівниця відділу легалізації платформи EWL Марія Кузенко.