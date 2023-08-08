Кто из украинцев планирует остаться в Польше исследовали эксперты миграционной платформы EWL. Причины оставаться или ехать домой очень зависят от возраста беженцев. Посмотрим на результаты исследования поподробнее.
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Молодежь больше склоняется остаться в Польше
Сейчас в стране проживает около 3 миллионов украинцев, прибывших до и после полномасштабного вторжения. И половина из них планируют остаться. В исследовании "Граждане Украины на польском рынке труда. Новые вызовы и перспективы" эксперты сравнили портреты украинцев – тех, кто планирует остаться в Польше минимум на год и тех, кто хочет вернуться в Украину.
Средний возраст беженцев, планирующих задержаться в соседней стране – 34,3 года. А тех, кто планирует вернуться в Украину чуть больше – 38,2 года.
В целом намерения беженцев таковы:
- 18 – 25 лет: 21% хотят остаться в Польше, а 12% – вернуться в Украину;
- 26 – 35 лет: 26% намерены остаться, а 36% – вернуться в Украину;
- 36 – 45 лет: на 13% больше граждан Украины намерены остаться в Польше, чем хотят вернуться домой;
- от 45 лет: хотят остаться в Польше 5%, а вернуться домой 12%.
По данным опроса, 79% украинских беженцев, желающих остаться в Польше, работают. Из них 24% – по специальности, а большая часть – 52% – выполняют работу ниже своей квалификации.
Среди украинских беженцев, которые намерены остаться в Польше, больше всего выходцев с севера (33%), юга (28%) и центра Украины (19%).
В первые месяцы войны именно с севера, центра и юга выезжало больше всего украинцев в Польшу. Сейчас северные области Украины свободны, поэтому все больше украинцев возвращаются домой или ждут момента окончания войны, чтобы вернуться,
– объяснила руководитель отдела легализации платформы EWL Мария Кузенко.