Такі висновки можна зробити з дослідження "Громадяни України на польському ринку праці", яке провели експерти міграційної платформи EWL. 50% українців, які зараз проживають в Польщі, хочуть отримати посвідки на проживання, пише 24 Канал.

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Українці планують залишатися в Польщі

Серед воєнних біженців отримати посвідку на проживання хочуть 36% українців, а серед довоєнних мігрантів – 60%. До повномасштабної війни (у 2021 році) кількість тих, хто хотів залишитися в Польщі також була 50%.

При цьому 15% громадян налаштовані звернутися по польське громадянство.

За даними Управління у справах іноземців у Польщі, станом на кінець лютого 2023 року, 360 тисяч українських громадян мали посвідки на тимчасове проживання. Найбільше їх видавали у зв'язку з працевлаштуванням. У 2022 році польські паспорти видали 5 200 українцям.

Коли українці готові повернутися

Раніше експерти дізналися про причини, які можуть мотивувати українців повернутися додому з Польщі. Серед основних чинників – безпековий та цивілізаційний вибір держави. 57% вказали на очікуване членство України в ЄС. І ще 47% – в НАТО.

Ще одним важливим фактором є економічна ситуація. 54% українців відповіли, що їх мотивує повернутись підвищення зарплати та поліпшення умов праці.

57% опитаних українців готові повернутися задля возз'єднання з родиною, яка залишилась в Україні.