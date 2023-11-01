Ця програма спрямована на надання безкоштовних обстежень для осіб віком від 40 років. Головна мета: виявлення потенційно небезпечних захворювань на ранніх стадіях, щоб запобігти складному та тривалому лікуванню. Українці на рівних умовах з поляками мають право нею скористатися. Які аналізи можна зробити безкоштовно та як подати заявку – читайте далі.

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Безплатна турбота про здоров'я

Програма "‎Профілактика 40+" діє до 30 червня 2024 року. Ініціатива пропонує три пакети обстежень: жіночий, чоловічий та загальний.

Серед доступних аналізів такі:

Загальний аналіз крові;

Вимірювання рівня холестерину;

Визначення рівня глюкози в крові;

Печінкові проби: АЛТ, АСТ, ГГТ;

Визначення рівня креатиніну в крові;

Загальний аналіз сечі та калу;

Вимірювання артеріального тиску;

Вимірювання маси тіла та зросту;

Розрахунок індексу маси тіла (ІМТ).

Окремо для чоловіків доступний тест ПСА, який може виявити рак простати.

Як скористатися програмою

У програмі "Профілактика 40+" можуть взяти участь усі особи віком від 40 років, які мають доступ до послуг Національного фонду здоров'я (NFZ). Це означає, що українці, які перебувають в Польщі під тимчасовим захистом, а також ті, хто має державне медичне страхування, можуть без проблем пройти безкоштовне обстеження.

Для участі в програмі необхідно заповнити анкету на Обліковому профілі пацієнта. Також можна зателефонувати на гарячу лінію 989 і пройти опитування там. У анкеті вас попросять відповісти на питання про вашу масу тіла, зріст, ризики серцево-судинних захворювань, фізичну активність, дієти, вживання алкоголю і паління, а також можливий ризик онкологічних захворювань.

І на основі ваших даних – запропонують список доступних обстежень. Потрібно підтвердити їх і зачекати, поки система створить електронне направлення до лікаря.

Весь цей процес може зайняти до 2 робочих днів. Власник електронного кабінету отримає інформацію про візит до лікарні на свій телефон або електронну пошту.

На сайті польського МОЗ є перелік місць, де можна пройти діагностику. Головне не забути взяти на прийом до спеціаліста посвідчення особи.

Рання діагностика може врятувати життя / Фото Freepik

Медицина в Польщі: що потрібно знати українцям

Страхування. Медична система у Польщі заснована на обов'язковому страхуванні громадян та іноземців. Внески надходять у державну установу – Національний Фонд Здоров'я (NFZ). Усі, хто працюють в Польщі легально, автоматично отримують медичну страховку. В іншому разі можна укласти добровільний договір страхування – з NFZ або приватними клініками. Але, якщо людина не застрахована, потрібно буде повністю оплатити всі надані послуги. А це недешево.

Виклик швидкої. Якщо є серйозна загроза здоров'ю та життю людини, можна викликати швидку допомогу (Pogotowie ratunkowe). Єдиний телефон для виклику екстрених служб у Європі – 112. Також існує окремий телефон у Польщі для виклику медичної екстреної служби – 999. За хибний виклик передбачено штраф від 500 злотих.

Ліки за рецептом. У Польщі більшість ліків відпускають тільки за рецептом. Це стосується, зокрема, антибіотиків, сильних знеболювальних, заспокійливих та протизаплідних засобів. Рецепт на ліки виписує лікар на прийомі в клініці. Самі рецепти бувають електронні та паперові.