Эта программа направлена на предоставление бесплатных обследований для людей старше 40 лет. Главная цель: выявление потенциально опасных заболеваний на ранних стадиях, чтобы предотвратить сложное и длительное лечение. Украинцы на равных условиях с поляками имеют право ею воспользоваться. Какие анализы можно сдать бесплатно и как подать заявку – читайте дальше.

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Бесплатная забота о здоровье

Программа "Профилактика 40+" действует до 30 июня 2024 года. Инициатива предлагает три пакета обследований: женский, мужской и общий.

Среди доступных анализов следующие:

Общий анализ крови;

Измерение уровня холестерина;

Определение уровня глюкозы в крови;

Печеночные пробы: АЛТ, АСТ, ГГТ;

Определение уровня креатинина в крови;

Общий анализ мочи и кала;

Измерение артериального давления;

Измерение массы тела и роста;

Расчёт индекса массы тела (ИМТ).

Отдельно для мужчин доступен тест ПСА, который может выявить рак простаты.

Как воспользоваться программой

В программе "Профилактика 40+" могут принять участие все лица старше 40 лет, имеющие доступ к услугам Национального фонда здоровья (NFZ). Это означает, что украинцы, которые находятся в Польше под временной защитой, а также имеющие государственное медицинское страхование могут без проблем пройти бесплатное обследование.

Для участия в программе необходимо заполнить анкету в Учетном профиле пациента. Также можно позвонить по горячей линии 989 и пройти опрос там. В анкете вас попросят ответить на вопросы о вашей массе тела, росте, рисках сердечно-сосудистых заболеваний, физической активности, диетах, употреблении алкоголя и курения, а также возможном риске онкологических заболеваний.

И на основе ваших данных – предложат список доступных обследований. Нужно подтвердить их и подождать, пока система создаст электронное направление врачу.

Весь этот процесс может занять до 2 рабочих дней. Владелец электронного кабинета получит информацию о визите в больницу по телефону или электронной почте.

На сайте польского Минздрава есть список мест, где можно пройти диагностику. Главное не забыть взять на прием к специалисту удостоверение личности.

Ранняя диагностика может спасти жизнь / Фото Freepik

Медицина в Польше: что нужно знать украинцам

Страхование. Медицинская система в Польше основана на обязательном страховании граждан и иностранцев. Взносы поступают в государственное учреждение – Национальный фонд здоровья (NFZ). Все работающие в Польше легально автоматически получают медицинскую страховку. В ином случае можно заключить добровольный договор страхования с NFZ или частными клиниками. Но если человек не застрахован, нужно будет полностью оплатить все предоставленные услуги. А это дорого.

Вызов скорой. Если есть серьезная угроза здоровью и жизни человека, можно вызвать скорую помощь (Pogotowie ratunkowe). Единый телефон для вызова экстренных служб в Европе – 112. Также существует отдельный телефон в Польше для вызова медицинской экстренной службы – 999. За ложный вызов предусмотрен штраф от 500 злотых.

Лекарство по рецепту. В Польше большинство лекарств отпускают только по рецепту. Это касается, в частности, антибиотиков, сильных обезболивающих, успокоительных и противозачаточных средств. Рецепт на лекарство выписывает врач на приеме в клинике. Сами рецепты бывают электронными и бумажными.