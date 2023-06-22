Для роботи в ЄС: українці у Польщі можуть навчатися професій безплатно

Люди із тимчасовим захистом можуть навчатися та отримати відповідний диплом. Йдеться про безкоштовне навчання в державній поліцеальній школі у сусідній країні.

Читайте також Українці в Польщі назвали причини, які мотивують їх повернутися додому

У Міносвіти та науки Польщі роз'яснили, що українці, які користуються тимчасовим захистом на території цієї країни, можуть безплатно здобувати профільну освіту в державній поліцеальній школі.

Вступити можуть люди, які мають середню або середню спеціальну освіту. Залежно від спеціальності навчання триває від 1 року до 2,5 років. Навчатися можна як очно, так і на заочній формі.

Після завершення курсу і складання іспитів видається профільний диплом, який дає можливість легально працевлаштуватися в Польщі або іншій країні ЄС.

Що треба знати про поліцеальні школи?

Поліцеальні школи є практично у всіх великих містах Польщі. У цих навчальних закладах навчають професій, які потрібні на ринку праці. Серед професій, які можна здобути:

зубний технік та асистент стоматолога,

масажист,

технік-інформатик,

бухгалтерський облік,

асистент учителя у початковій школі,

декоратор,

дієтолог,

фітнес-інструктор,

майстер манікюру,

стиліст.

Зауважимо, що для навчання потрібне базове володіння польською мовою.