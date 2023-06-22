Українці в Польщі можуть навчатися безкоштовно
Люди із тимчасовим захистом можуть навчатися та отримати відповідний диплом. Йдеться про безкоштовне навчання в державній поліцеальній школі у сусідній країні.
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У Міносвіти та науки Польщі роз'яснили, що українці, які користуються тимчасовим захистом на території цієї країни, можуть безплатно здобувати профільну освіту в державній поліцеальній школі.
Вступити можуть люди, які мають середню або середню спеціальну освіту. Залежно від спеціальності навчання триває від 1 року до 2,5 років. Навчатися можна як очно, так і на заочній формі.
Після завершення курсу і складання іспитів видається профільний диплом, який дає можливість легально працевлаштуватися в Польщі або іншій країні ЄС.
Що треба знати про поліцеальні школи?
Поліцеальні школи є практично у всіх великих містах Польщі. У цих навчальних закладах навчають професій, які потрібні на ринку праці. Серед професій, які можна здобути:
- зубний технік та асистент стоматолога,
- масажист,
- технік-інформатик,
- бухгалтерський облік,
- асистент учителя у початковій школі,
- декоратор,
- дієтолог,
- фітнес-інструктор,
- майстер манікюру,
- стиліст.
Зауважимо, що для навчання потрібне базове володіння польською мовою.