Люди с временной защитой могут учиться и получить диплом. Речь идет о бесплатном обучении в государственной полицеальной школе в соседней стране.

Читайте также Украинцы в Польше назвали причины, мотивирующие их вернуться домой

В Минобразования и науки Польши разъяснили, что украинцы, пользующиеся временной защитой на территории этой страны, могут бесплатно получать профильное образование в государственной полицейской школе.

Поступить могут люди, имеющие среднее или среднее специальное образование. В зависимости от специальности обучение длится от 1 года до 2,5 лет. Учиться можно как очно, так и на заочной форме.

После завершения курса и сдачи экзаменов выдается профильный диплом, позволяющий легально трудоустроиться в Польше или другой стране ЕС.

Что нужно знать о полицеальных школах?

Полицеальные школы практически во всех крупных городах Польши. В этих учебных заведениях обучают профессиям, необходимым на рынке труда. Среди профессий, которые можно получить:

зубной техник и ассистент стоматолога,

массажист,

техник-информатик,

бухгалтерский учет,

ассистент учителя в начальной школе,

декоратор,

диетолог,

фитнес-инструктор,

мастер маникюра,

стилист.

Заметим, что для обучения необходимо базовое владение польским языком.

Обратите внимание! В рамках программы помощи беженцам международные топ-корпорации примут работу украинцев. Мировые гиганты бизнеса, таких как Pepsi, Microsoft и Amazon, обещают тысячи вакансий.