Украинцы в Польше могут учиться бесплатно
Люди с временной защитой могут учиться и получить диплом. Речь идет о бесплатном обучении в государственной полицеальной школе в соседней стране.
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В Минобразования и науки Польши разъяснили, что украинцы, пользующиеся временной защитой на территории этой страны, могут бесплатно получать профильное образование в государственной полицейской школе.
Поступить могут люди, имеющие среднее или среднее специальное образование. В зависимости от специальности обучение длится от 1 года до 2,5 лет. Учиться можно как очно, так и на заочной форме.
После завершения курса и сдачи экзаменов выдается профильный диплом, позволяющий легально трудоустроиться в Польше или другой стране ЕС.
Что нужно знать о полицеальных школах?
Полицеальные школы практически во всех крупных городах Польши. В этих учебных заведениях обучают профессиям, необходимым на рынке труда. Среди профессий, которые можно получить:
- зубной техник и ассистент стоматолога,
- массажист,
- техник-информатик,
- бухгалтерский учет,
- ассистент учителя в начальной школе,
- декоратор,
- диетолог,
- фитнес-инструктор,
- мастер маникюра,
- стилист.
Заметим, что для обучения необходимо базовое владение польским языком.