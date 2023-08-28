Посвідку на проживання в Новій Зеландії зможуть отримати ті українці, які прибули до країни за спеціальною візою – її запровадили минулого року. Тільки ці переселенці отримають змогу законно проживати та користуватися більшістю прав громадян Нової Зеландії.

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Залишитися на віддаленому острові

Для того, щоб легально довготривало проживати в Новій Зеландії, потрібно мати спеціальну візу для українців, яка діє до 15 березня 2024 року. Уперше така віза була доступна на 12 місяців, а в лютому її продовжили ще на один рік.

Уряд Нової Зеландії заявляє, що надав близько 1 510 таких віз. Але з 15 березня наступного року країна припинить їх видавати.

Багато хто з тих, хто шукає безпеки в Новій Зеландії, ніколи не припускав, що залишиться тут надовго. Але в умовах триваючої війни ми зобов'язані забезпечити їм визначеність,

– заявив міністр імміграції Нової Зеландії Ендрю Літтл.

Отримати посвідку тепер простіше

Щоб отримати посвідку на проживання українцям потрібно буде пройти кілька етапів. Зокрема, надати медичну довідку та виконати вимоги ідентифікації особистості. А ще треба вкластися фінансово: сплатити збір 1 200 новозеландських доларів (708 американських доларів) за подання заяви.

Новозеландська влада скасувала вимогу складати тест з англійської мови. Також не потрібен тепер і "‎спонсор", який готовий надати житло.

Глава новозеландського МЗС Нана Махута заявила, жителі країни глибоко співпереживають Україні. А нова візова ініціатива – показник того, що жителі Нової Зеландії відчувають свою відповідальність і бажають допомогти.

Нагадаємо, раніше Канада заявила, що дозволить українцям отримати статус постійного мешканця. Для цього в країні розробили нову програму. Про її умови – читайте в матеріалі.