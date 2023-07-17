Уряд Канади запустить нову імміграційну програму для українських біженців. Вона дозволить тим, хто перебуває в Канаді разом із сім'єю, отримати статус постійного мешканця.

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Постійне проживання для українців

Право на возз'єднання нададуть українцям, які проживають у Канаді з тимчасовим статусом і мають у країні одного чи кількох членів сім'ї. До статусу "‎родичів" серед громадян Канади відносяться: чоловік або дружина, батьки, бабусі, дідусі, брати і сестри, а також діти та онуки.

Ми продовжуємо надавати непохитну підтримку сім'ям, розділеним конфліктом, у тому числі за допомогою програми возз'єднання сімей. Вона допоможе українським сім'ям залишатися разом, відновлюючи своє життя в нових громадах у Канаді,

– заявив міністр імміграції країни Шон Фрейзер.

Міністр імміграції Канади оголосив про нову програму для українців / Фото Sean Kilpatrick (THE CANADIAN PRESS)

Нову програму для постійного проживання українців запустять 23 жовтня цього року. Ближче до цього часу уряд країни обіцяє надати біженцям детальнішу інформацію. Податися на програму можна буде протягом одного року. Участь абсолютно безкоштовна.

Підтримка Канади

За час дії канадсько-українського дозволу на екстрені поїздки (CUAET) тимчасовий притулок у країні отримали понад 166 000 українців. У рамках цієї програми, біженці можуть працювати та жити в Канаді протягом трьох років. Країна надала максимальне сприяння, щоб всі вони якнайшвидше отримали візу і допомогу.

Українці, яким надали дозвіл на в'їзд до Канади за програмою CUAET, мають змогу відвідати країну до 31 березня 2024 року. Після цього до них застосовуватимуться стандартні імміграційні заходи як для громадян інших країн світу.