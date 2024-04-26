Біженці назвали головну проблему у Німеччині
Джерело:mdr.de
Німеччина залишається однією з найпопулярніших країн серед біженців. Вона прийняла понад мільйон українців. Деякі райони вже відмовляються приймати людей, бо не мають, куди їх заселити.
Коли українці лише прибувають до Німеччини, вони мешкають у колективних центрах. Згодом люди мають право отримати соціальне помешкання.
Зверніть увагу Українці скуповують нерухомість у Польщі: яке житло обирають
Водночас все більше й частіше люди продовжують жити у спільному помешканні. Місцева влада визнає цю проблему. Деталі розповів Мартін Швайнсбург – голова окружної ради Тюринґії.
У нас є проблема з соціальним житлом. І ще у нас є велика проблема з готовністю орендодавців здавати квартири. Скажу чесно: ми просто не можемо це робити,
– наголосив Швайнсбург.
Аналогічну проблему має й Саксонія. Квартир людям бракує. Тому вони продовжують мешкати у соціальному житлі. Місцева влада визнає, що це – не вихід, людям варто надати квартири.
Яка ситуація з приїздом біженців зараз
У Саксонії заявили, що наразі наплив біженців, звичайно, менший, аніж у 2022 році. Водночас німецька влада не виключає нової хвилі прибуття українців. Орендодавців просять здавати квартири в оренду біженцям.
Варто зауважити, що Німеччина продовжить надавати прихисток українцям, які рятуються від війни. Країна продовжує підтримувати Україну у її боротьбі за свою свободу.