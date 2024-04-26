Когда украинцы только прибывают в Германию, они живут в коллективных центрах. Впоследствии люди имеют право получить социальное жилье.

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В то же время все больше и чаще люди продолжают жить в совместном жилье. Местные власти признают эту проблему. Детали рассказал Мартин Швайнсбург – председатель окружного совета Тюрингии.

У нас есть проблема с социальным жильем. И еще у нас есть большая проблема с готовностью арендодателей сдавать квартиры. Скажу честно: мы просто не можем это делать,

– подчеркнул Швайнсбург.

Аналогичную проблему имеет и Саксония. Квартир людям не хватает. Поэтому они продолжают жить в социальном жилье. Местные власти признает, что это – не выход, людям стоит предоставить квартиры.

Какова ситуация с приездом беженцев сейчас

В Саксонии заявили, что сейчас наплыв беженцев, конечно, меньше, чем в 2022 году. В то же время немецкие власти не исключают новой волны прибытия украинцев. Арендодателей просят сдавать квартиры в аренду беженцам.

Стоит заметить, что Германия продолжит предоставлять убежище украинцам, которые спасаются от войны. Страна продолжает поддерживать Украину в ее борьбе за свою свободу.