Коли українці лише прибувають до Німеччини, вони мешкають у колективних центрах. Згодом люди мають право отримати соціальне помешкання.

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Водночас все більше й частіше люди продовжують жити у спільному помешканні. Місцева влада визнає цю проблему. Деталі розповів Мартін Швайнсбург – голова окружної ради Тюринґії.

У нас є проблема з соціальним житлом. І ще у нас є велика проблема з готовністю орендодавців здавати квартири. Скажу чесно: ми просто не можемо це робити,

– наголосив Швайнсбург.

Аналогічну проблему має й Саксонія. Квартир людям бракує. Тому вони продовжують мешкати у соціальному житлі. Місцева влада визнає, що це – не вихід, людям варто надати квартири.

Яка ситуація з приїздом біженців зараз

У Саксонії заявили, що наразі наплив біженців, звичайно, менший, аніж у 2022 році. Водночас німецька влада не виключає нової хвилі прибуття українців. Орендодавців просять здавати квартири в оренду біженцям.

Варто зауважити, що Німеччина продовжить надавати прихисток українцям, які рятуються від війни. Країна продовжує підтримувати Україну у її боротьбі за свою свободу.