Майже половина помешкань, які були продані особам з-за кордону, були придбані громадянами України. Однак, українці обирають менші квартири, ніж інші іноземці.

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Українці масово купують житло у Польщі

Торік іноземні покупці придбали в Польщі загалом понад 14 000 квартир, причому українці виявилися найбільш популярними покупцями з-за кордону. Вони придбали близько 7 000 квартир у країні, що на 10% більше, ніж у попередньому році.

Без обов'язку отримання спеціального дозволу українці придбали у Польщі у 2023 році понад 7,7 тисячі одиниць нерухомості. Однак у цю кількість входять не лише квартири, а й гаражі та комерційні приміщення,

– йдеться у повідомленні.

Найбільше квартир іноземці придбали у:

Варшаві (2,9 тисячі),

Кракові (1,6 тисячі),

Лодзі,

Познані,

Ґожув-Велькопольському,

Гданську,

Щецині.

Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями.

Українці скуповують нерухомість у Польщі / Фото Unsplash

Нагадаємо, Польща стикнулася зі справжньою катастрофою: не можуть знайти працівників з України. Зазвичай вони виконували сезонні роботи.