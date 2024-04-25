Майже половина помешкань, які були продані особам з-за кордону, були придбані громадянами України. Однак, українці обирають менші квартири, ніж інші іноземці.
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Українці масово купують житло у Польщі
Торік іноземні покупці придбали в Польщі загалом понад 14 000 квартир, причому українці виявилися найбільш популярними покупцями з-за кордону. Вони придбали близько 7 000 квартир у країні, що на 10% більше, ніж у попередньому році.
Без обов'язку отримання спеціального дозволу українці придбали у Польщі у 2023 році понад 7,7 тисячі одиниць нерухомості. Однак у цю кількість входять не лише квартири, а й гаражі та комерційні приміщення,
– йдеться у повідомленні.
Найбільше квартир іноземці придбали у:
- Варшаві (2,9 тисячі),
- Кракові (1,6 тисячі),
- Лодзі,
- Познані,
- Ґожув-Велькопольському,
- Гданську,
- Щецині.
Аналітики зазначають, що громадяни України здебільшого купували менші за площею квартири порівняно з іншими іноземцями.
Українці скуповують нерухомість у Польщі / Фото Unsplash
Нагадаємо, Польща стикнулася зі справжньою катастрофою: не можуть знайти працівників з України. Зазвичай вони виконували сезонні роботи.