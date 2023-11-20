У Німеччині можуть скоротити допомогу українцям, які не бажають працювати

Німеччина є лідером за кількістю прийнятих переселенців з України. Країна забезпечила тимчасовий захист для понад 1 мільйона біженців. Багато з них залишаються у країні, користуючись соціальними пільгами. Але працевлаштовуватись хочуть не всі.

Голова парламентської фракції ХДС у Бундестазі та ексміністр транспорту Німеччини Олександр Добриндт вважає, що система виплат для українських біженців є неправильною. Він наголосив, що деякі з них віддають перевагу соціальним виплатам замість пошуку роботи.

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Працевлаштування – головний принцип міграційної політики ФРН

Німецький політик вважає, що систему виплат потрібно змінювати. Зокрема, пропонує скоротити виплати для тих, хто не йде працювати.

Менш як 20% українців, які живуть у Німеччині, мають роботу. У Нідерландах цей показник перевищує 70%, у Польщі ще більше. Це свідчить, що Німеччина пропонує неправильні стимули,

– заявив Олександр Добриндт.

Він додав, що головний акцент повинен бути на тому, щоб запропонувати кожному дорослому українському біженцю роботу. А якщо вони відмовляються від неї, соціальні виплати повинні бути зменшені.

Що буде з пільгами в Німеччині у 2024 році

У 2024 році соціальну допомогу Bürgergeld підвищать на 12%. Нові суми будуть такими:

самотні особи / самотні батьки – 563 євро (зараз 502 євро);

у сімейній парі на одного партнера – 506 євро (451 євро);

дорослі у закладах – 451 євро (402 євро);

підлітки 14 – 17 років – 471 євро (420 євро);

діти 6 – 13 років – 390 євро (348 євро);

діти до 5 років – 357 євро (318 євро).

Нагадаємо, допомога Bürgergeld виплачується для тих, хто шукає роботу. Вона надається як німецьким громадянам, так і українцям із тимчасовим захистом.

Також у Німеччині на наступний рік заплановані й деякі скорочення допомоги біженцям. Наприклад, право на повноцінну соціальну допомогу шукачі притулку зможуть отримати тільки після трьох років урізаної підтримки. Раніше на це давали півтора року. ФРН також зменшить загальну суму виплати за кожного біженця в Німеччині до 7 500 євро на рік.