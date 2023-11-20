Глава парламентской фракции ХДС в Бундестаге и эксминистр транспорта Германии Александр Добриндт считает, что система выплат для украинских беженцев неправильна. Он подчеркнул, что некоторые из них предпочитают социальные выплаты вместо поиска работы.
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Трудоустройство – главный принцип миграционной политики ФРГ
Немецкий политик считает, что систему выплат нужно менять. В частности, предлагает сократить выплаты тем, кто не идет работать.
Менее 20% живущих в Германии украинцев имеют работу. В Нидерландах этот показатель превышает 70%, в Польше еще больше. Это свидетельствует о том, что Германия предлагает неправильные стимулы,
– заявил Александр Добриндт.
Он добавил, что главный акцент должен быть на том, чтобы предложить каждому взрослому украинскому беженцу работу. А если они отказываются от нее, социальные выплаты должны быть уменьшены.
Что будет со льготами в Германии в 2024 году
В 2024 году социальную помощь Bürgergeld повысят на 12%. Новые суммы будут следующими:
- одинокие лица / одинокие родители – 563 евро (сейчас 502 евро);
- в семейной паре на одного партнера – 506 евро (451 евро);
- взрослые в заведениях – 451 евро (402 евро);
- подростки 14 – 17 лет – 471 евро (420 евро);
- дети 6 – 13 лет – 390 евро (348 евро);
- дети до 5 лет – 357 евро (318 евро).
Напомним, помощь Bürgergeld выплачивается для тех, кто ищет работу. Она предоставляется как немецким гражданам, так и гражданам Украины под временной защитой.
Также в Германии на следующий год запланированы некоторые сокращения помощи беженцам. К примеру, право на полноценную социальную помощь искатели убежища смогут получить только после трех лет урезанной поддержки. Раньше на это давали полтора года. ФРГ также уменьшит общую сумму выплаты за каждого беженца в Германии до 7 500 евро в год.