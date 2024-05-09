Наразі Німеччина прийняла понад мільйон українців. Більшість з них їдуть до великих міст, адже там реальніше знайти роботу. Зокрема, мовиться про Берлін.

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Умови у Тегелі – просто жахливі

Про жахливі умови для біженців заговорили під час дискусії, яка відбулася між двома фракціями Сенату Берліна: "Зелених" та партії Лівих. Беттіна Яраш – голова фракції "Зелених" – закликала дозволити реалізувати у "Тегелі" ініціативи, які допоможуть покращити життя українцям.

Треба визнати, що "Тегель" наразі є не центром реєстрації, яким він був спочатку, а місцем, де місяцями живуть люди. Там мають бути створені принаймні мінімальні умови,

– мовиться у повідомленні.

Тим часом Анне Гельм – голова фракції Лівих – наголосила, що у Берліні не може бути цілого класу людей, який не живе, а лише отримує прихисток. Для людей необхідно створити якісь перспективи.

Варто зауважити, що українські активісти також прийшли на захід. З собою вони принесли плакати, на яких було написано: "Чи хотіли б ви, щоби ваша дитина жила в "Тегелі"?"

Станом на травень 2024 року у "Тегелі" перебувають понад 4 тисячі людей.