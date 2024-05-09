Сейчас Германия приняла более миллиона украинцев. Большинство из них едут в крупные города, ведь там реальнее найти работу. В частности, говорится о Берлине.

Обратите внимание Даже без знания языков: в каких городах ЕС украинцам легче всего найти работу

Условия в Тегеле – просто ужасные

Об ужасных условиях для беженцев заговорили во время дискуссии, которая состоялась между двумя фракциями Сената Берлина: "Зеленых" и партии Левых. Беттина Яраш – председатель фракции "Зеленых" – призвала позволить реализовать в "Тегеле" инициативы, которые помогут улучшить жизнь украинцам.

Надо признать, что "Тегель" пока является не центром регистрации, каким он был сначала, а местом, где месяцами живут люди. Там должны быть созданы по крайней мере минимальные условия,

– говорится в сообщении.

Между тем Анне Гельм – председатель фракции Левых – отметила, что в Берлине не может быть целого класса людей, который не живет, а только получает приют. Для них необходимо создать какие-то перспективы.

Стоит заметить, что украинские активисты также пришли на мероприятие. С собой они принесли плакаты, на которых было написано: "Хотели бы вы, чтобы ваш ребенок жил в "Тегеле"?"

По состоянию на май 2024 года в "Тегеле" находятся более 4 тысяч человек.