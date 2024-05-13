Канцлер Германии отметил, что право украинцев на проживание в Германии не ставят под сомнение. В то же время самый легкий путь к безопасности проживания – найти работу.

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Мы надеемся, что те, кто приехал из Украины, как только они смогут работать, будут работать. Стоит сказать, что многие уже это делает, но есть еще несколько сотен тысяч тех, кто срочно нужен на рынке труда,

– подчеркнул Шольц.

Заметьте! Ранее в Литве заявили, что страна может отказать в видах на жительство украинским мужчинам. В то же время это произойдет при одном условии: если официальный Киев сможет доказать, что они уклоняются от военной службы.

Как найти работу в Германии