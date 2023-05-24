Уряд Німеччини обіцяє додатково виділити 1 мільярд євро на допомогу тим, хто потребує житла. Але цієї суми катастрофічно замало. Як житлова криза у Німеччині зачепила українських біженців, і що буде з ними далі – читайте в матеріалі.

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Українці не можуть знайти постійне житло

Українка Елеонора переїхала до Німеччини у березні минулого року. З того дня дівчина змінила в Берліні 5 квартир, а в одній з них взимку навіть не було опалення. Елеонорі так і не вдалося знайти постійне житло, як і багатьом іншим українцям.

Мені було дуже важко говорити, що я бездомна. Але потім я зрозуміла, що в Берліні багато людей, схожих на мене. Вони з роботою, з усіма можливостями, але просто не можуть знайти квартири і фактично безпритульні,

- розказала дівчина.

Елеонора так і не змогла знайти постійну квартиру в Берліні / Фото Euronews

Життя в контейнерах

Через колосальний брак житла старий аеропорт Темпельхоф перетворили на центр прийому біженців із сотнями будинків-контейнерів. Влада Берліна каже, що не зможе забезпечити всіх біженців дахом над головою без додаткової фінансової підтримки. Німецький уряд пообіцяв ще 1 мільярд євро, але політики кажуть, що цього замало.

У Бранденбурзі планують збудувати ще 3 000 контейнерних будинків цього року. Але є перепони: нестача будівельних матеріалів та політичні протести проти прийому біженців у регіонах.

Контейнери в старому аеропорту Берліна / Фото The Times

Думають повертатися в Україну

Останні кілька тижнів Елеонора жила у друзів. Але незабаром дівчина має покинути і цю квартиру. Українка розгублена і не знає, що робитиме далі. Розглядає варіант повернутися в Україну, адже знайти житло в Берліні – шансів небагато.

Уряд Німеччини незабаром проведе ще одну нараду з місцевими органами влади, щоб вирішити питання з розселенням біженців.