Біжан Джир-Сарай – генеральний секретар Вільної демократичної партії – заявив, що "новоприбулі біженці з України в майбутньому більше не повинні отримувати". Це начебто має стимулювати українців шукати роботу на території країни. Хоча, варто зауважити, що біженці демонструють чудові результати з працевлаштування.

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Ми маємо брак робочої сили – приміром, у ресторанній сфері, на будівництві, у медичній сфері. Ми не повинні більше фінансувати безробіття за гроші платників податків,

– заявив Джир-Сарай.

До слова, чимало країн Європи станом на 2024 рік переживають кризу кадрів. Водночас винні тут не українці, а, вочевидь, ситуація, яка сформувалася на ринках праці. Тому заяви, які озвучує Джир-Сарай, – геть недоречні.



Німеччина продовжить допомагати українцям / Unsplash

В уряді вже відреагували

Тим часом в уряді Німеччини вже відреагували. Там наголосили, що не збираються обмежувати виплати для українців, які рятуються від війни на території країни. Мовиться про понад 1,17 мільйона біженців. Їхню левову частку становлять жінки та діти. Через російську агресію вони змушені з нуля будувати своє життя у чужій країні й потребують підтримки.