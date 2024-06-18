Бижан Джир-Сарай – генеральный секретарь Свободной демократической партии – заявил, что "новоприбывшие беженцы из Украины в будущем больше не должны получать". Это вроде бы должно стимулировать украинцев искать работу на территории страны. Хотя, стоит заметить, что беженцы демонстрируют отличные результаты по трудоустройству.

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Мы имеем нехватку рабочей силы – например, в ресторанной сфере, на строительстве, в медицинской сфере. Мы не должны больше финансировать безработицу за деньги налогоплательщиков,

– заявил Джир-Сарай.

К слову, немало стран Европы по состоянию на 2024 год переживают кризис кадров. В то же время виноваты здесь не украинцы, а, очевидно, ситуация, которая сформировалась на рынках труда. Поэтому заявления, которые озвучивает Джир-Сарай, – совершенно неуместны.



Германия продолжит помогать украинцам / Unsplash

В правительстве уже отреагировали

Между тем в правительстве Германии уже отреагировали. Там отметили, что не собираются ограничивать выплаты для украинцев, которые спасаются от войны на территории страны. Речь идет о более 1,17 миллиона беженцев. Их львиную долю составляют женщины и дети. Из-за российской агрессии они вынуждены с нуля строить свою жизнь в чужой стране и нуждаются в поддержке.