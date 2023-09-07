Нідерланди планують створити нові місця для розміщення українців: скільки потрібно

У Нідерландах планують створити додаткові місця для прийому українських біженців. Попередньо їх потрібно майже 100 тисяч.

Уряд Нідерландів просить муніципалітети створити додаткові місця, щоб можна було приймати біженців з України. Прогнозують, що потрібно ще 97 тисяч таких місць. Наразі вже підготували 81 тисячу.

Читайте також Виплати, робота та житло: яку підтримку від Jobcenter у Німеччині можуть отримати українці

Нідерланди шукають варіанти для розміщення українців

Розширити житловий фонд мають встигнути до лютого. Секретар Міністерства юстиції Нідерландів зазначив, що біженці з України продовжують прибувати й "‎не схоже, що ситуація може змінитися найближчим часом". За деякими прогнозами, до кінця року може знадобитися ще більше – понад 104 тисячі місць для прийому українців.

Зараз у Нідерландах вже перебувають понад 100 тисяч українців. Всі вони живуть переважно в Амстердамі та Утрехті, але в країні майже не залишилось вільного житла. За статистикою, зараз зайнято понад 98% місць, які надали для розселення біженців.

Вулиці Утрехта, який прийняв тисячі українців / Фото Pixabay

Посилює проблему те, що українці продовжують прибувати до Нідерландів у пошуках прихистку. Щотижня тут додається 700 – 1 000 біженців, які рятуються від наслідків війни. Тому країна мусить вирішувати проблему з житлом.

Польща продовжила програму безплатного житла

А уряд Польщі тим часом продовжив програму компенсації "40+" для розміщення українських біженців. Вона спрямована на надання підтримки тим, хто постраждав від російської агресії. Програма діятиме принаймні до 4 березня 2024 року.

У рамках ініціативи, відомої як програма "40+", уряд пропонує фінансову компенсацію особам, які надали житло біженцям з України. Згідно з цією програмою, власники житла або орендарі мають право отримати відшкодування в розмірі 40 злотих на день, що покриває витрати на проживання та харчування. Наприклад, у випадку жінки з двома дітьми, яка залишилася на місяць, власник будинку отримає загалом 3 600 злотих (805 євро) компенсації.

Крім того, українці мають можливість безплатно проживати в польській родині або в готелі (хостелі) максимум 120 днів.