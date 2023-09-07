Правительство Нидерландов просит муниципалитеты создать дополнительные места, чтобы можно было принимать беженцев из Украины. Прогнозируют, что нужно еще 97 тысяч таких мест. В настоящее время уже подготовили 81 тысячу.

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Нидерланды ищут варианты для размещения украинцев

Расширить жилищный фонд должны успеть до февраля. Секретарь Министерства юстиции Нидерландов отметил, что беженцы из Украины продолжают прибывать и "не похоже, что ситуация может измениться в ближайшее время". По некоторым прогнозам, до конца года может понадобиться еще больше – более 104 тысяч мест для приема украинцев.

В настоящее время в Нидерландах уже находятся более 100 тысяч украинцев. Все они живут в основном в Амстердаме и Утрехте, но в стране почти не осталось свободного жилья. По статистике, сейчас занято более 98% мест, предоставленных для расселения беженцев.

Улицы Утрехта, принявшего тысячи украинцев / Фото Pixabay

Усугубляет проблему то, что украинцы продолжают прибывать в Нидерланды в поисках убежища. Еженедельно здесь прибавляется 700 – 1 000 беженцев, спасающихся от последствий войны. Поэтому страна должна решать проблему жилья.

Польша продлила программу бесплатного жилья

А правительство Польши тем временем продолжило программу компенсации "40+" для размещения украинских беженцев. Она направлена на оказание поддержки пострадавшим от российской агрессии. Программа будет действовать, по крайней мере, до 4 марта 2024 года.

В рамках инициативы, известной как программа "40+", правительство предлагает финансовую компенсацию лицам, предоставившим жилье беженцам из Украины. Согласно этой программе, владельцы жилья или арендаторы имеют право получить возмещение в размере 40 злотых в день, что покрывает расходы на проживание и питание. Например, в случае оставшейся на месяц женщины с двумя детьми владелец дома получит в общей сложности 3 600 злотых (805 евро) компенсации.

Кроме того, украинцы имеют возможность бесплатно проживать в польской семье или гостинице (хостеле) максимум 120 дней.