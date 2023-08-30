Скільки ще діятиме програма безплатного житла для українців у Польщі

Нещодавно уряд Польщі оголосив про продовження програми компенсації "40+" для розміщення українських біженців. Ця програма, спрямована на надання підтримки тим, хто постраждав від поточної кризи, тепер діятиме принаймні до 4 березня 2024 року.

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У рамках нової ініціативи, відомої як програма "40+", уряд пропонує фінансову компенсацію особам, які надали житло біженцям з України. Згідно з цією програмою, власники житла або орендарі мають право отримати відшкодування в розмірі 40 злотих (9 євро) на день, що покриває витрати на проживання та основне харчування. Наприклад, у випадку жінки з двома дітьми, яка залишилася на місяць, власник будинку отримає загалом 3 600 злотих (805 євро) компенсації. Крім того, українці мають можливість безплатно проживати в польській родині або в готелі (хостелі) максимум на 120 днів. Також особи, які віднесені до соціально незахищених груп, мають право на безкоштовне отримання житла на невизначений термін, без будь-яких часових обмежень. 22 серпня 2023 року міністр внутрішніх справ та адміністрації Маріуш Камінський підписав постанову про зміну зразка заяви про призначення грошової компенсації "40+" за надання житла біженцям. У документі зазначено, що право на отримання компенсації продовжено до 4 березня 2024 року.

Що ще треба знати про "40+"?

На компенсацію за програмою "40+" мають право українці, які мають роботу в Польщі та орендують житло, якщо надають його біженцям.

Розмістити новоприбулих українців безплатно поляки пропонують у групах в соцмережах. Також пропозиції проживання за програмою "40+" у готелях в Польщі публікують на українських сайтах безплатних оголошень.

За правилами, кошти виплачуються власникам житла постфактум та після перевірки умов проживання біженців. Власник житла не має права брати з них жодних додаткових оплат.

Зауважте: у Польщі спостерігається помітне зниження потоку українських біженців. Президент Об'єднання українців у Польщі Мирослав Скірка назвав основну причину – українці хочуть, щоб їхні діти з вересня повернулися до українських шкіл.