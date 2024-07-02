Важливо для українських водіїв: одна з країн ЄС продовжила схему звільнення від автоподатку
Джерело:Visit Ukraine
Уряд Нідерландів оголосив про продовження тимчасового звільнення від сплати податку на транспортні засоби (MRB) та податку на автомобілі і мотоцикли (BPM) для українських біженців. Воно діятиме до 4 березня 2025 року.
Це важлива подія, адже українці, які були змушені покинути свої домівки, можуть заощадити додаткові кошти під час перебування в Нідерландах.
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Умови звільнення від автоподатку в Нідерландах
Для того, щоб скористатися цією можливістю, необхідно відповідати наступним критеріям:
- Автомобіль має бути зареєстрований в Україні.
- Переселенець має в'їхати до Нідерландів на цьому автомобілі.
Як скористатися такою можливістю?
Якщо ви вже зареєстровані у схемі тимчасового звільнення від податку, не потрібно здійснювати додаткових дій. Звільнення буде продовжено автоматично до зазначеного терміну.
Якщо ви ще не зареєстровані у цій схемі, потрібно надіслати лист із наступною інформацією на адресу податкових органів Нідерландів:
- ім'я;
- адреса в Україні;
- BSN (номер соціального страхування);
- адреса проживання в Нідерландах;
- номер авто.
Важливо! Лист необхідно відправити на адресу:
- Податкові органи.
- CAP/Auto, Команда дозволів на звільнення.
- PO Box 90121, 4800 RA Breda.
Уряд Нідерландів підкреслив, що нещодавнє рішення має на меті полегшити фінансовий тягар для переселенців, тим самим полегшивши їхню адаптацію до життя в новій країні.
Ця ініціатива підкреслює солідарність і підтримку уряду Нідерландів, які мають вирішальне значення для забезпечення добробуту українських біженців.