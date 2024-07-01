Хто може отримати EU Blue Card?

Європейський Союз запровадив "Блакитну карту ЄС" – програму, покликану конкурувати з американською "зеленою картою", залучаючи кваліфікованих працівників до Європи. Ініціатива має на меті заохотити талановитих людей обирати європейські країни, а не Сполучені Штати. Блакитна карта названа на честь кольору європейського прапора.

Читайте також Мандрівка в Італію, Грецію, Іспанію: до туристів звернулися з терміновим попередженням

Блакитна карта видається на термін від одного до чотирьох років, і її власники повинні отримувати заробітну плату на рівні з громадянами ЄС на аналогічних посадах.

Ефективність "блакитної карти" залишається предметом дискусій серед експертів ринку праці. Профспілки, зокрема, стверджують, що вона сприяє придушенню заробітної плати через загострення конкуренції на ринку праці.

Яскравим прикладом є видача майже 2 200 "блакитних карт" громадянам України в Німеччині, зумовлена нагальною потребою у кваліфікованих кадрах у певних галузях.

Італія

Відтепер роботодавці можуть подавати запити на працевлаштування іноземних працівників через онлайн-портал Міністерства внутрішніх справ.

Які умови до кандидата:

кандидати повинні мати трудовий договір або пропозицію роботи мінімум на рік;

вищу освіту та не менше 5 років досвіду роботи за основним профілем.

Також має бути мінімальний поріг зарплати в 1,5 раза вищий за середній по країні.

Греція

З червня Греція запровадила нові правила, що дозволяють іноземцям, які в'їхали в країну без візи або за короткостроковою візою С, подавати заяву на отримання Блакитної карти.

Що треба знати про EU Blue Card / Фото Unsplash

Потенційні працівники тепер мають можливість взяти участь у процесі попереднього відбору.

Нідерланди

Станом на середину червня Блакитна карта в Нідерландах тепер доступна для осіб, які мають п'ять років досвіду роботи у відповідній галузі, що виключає необхідність наявності вищої освіти.

Нещодавні зміни передбачають подовження терміну дії "блакитної карти" з чотирьох до п'яти років, а також зниження мінімального порогу заробітної плати.