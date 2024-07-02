Это важное событие, ведь украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома, могут сэкономить дополнительные средства во время пребывания в Нидерландах.
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Условия освобождения от автоналога в Нидерландах
Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо соответствовать следующим критериям:
- Автомобиль должен быть зарегистрирован в Украине.
- Переселенец должен въехать в Нидерланды на этом автомобиле.
Как воспользоваться такой возможностью?
Если вы уже зарегистрированы в схеме временного освобождения от налога, не нужно совершать дополнительных действий. Освобождение будет продлено автоматически до указанного срока.
Если вы еще не зарегистрированы в этой схеме, нужно отправить письмо со следующей информацией в адрес налоговых органов Нидерландов:
- имя;
- адрес в Украине;
- BSN (номер социального страхования);
- адрес проживания в Нидерландах;
- номер авто.
Важно! Письмо необходимо отправить на адрес:
- Налоговые органы.
- CAP/Auto, Команда разрешений на освобождение.
- PO Box 90121, 4800 RA Breda.
Правительство Нидерландов подчеркнуло, что недавнее решение имеет целью облегчить финансовое бремя для переселенцев, тем самым облегчив их адаптацию к жизни в новой стране.
Эта инициатива подчеркивает солидарность и поддержку правительства Нидерландов, которые имеют решающее значение для обеспечения благосостояния украинских беженцев.