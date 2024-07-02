Это важное событие, ведь украинцы, которые были вынуждены покинуть свои дома, могут сэкономить дополнительные средства во время пребывания в Нидерландах.

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Условия освобождения от автоналога в Нидерландах

Для того чтобы воспользоваться этой возможностью, необходимо соответствовать следующим критериям:

Автомобиль должен быть зарегистрирован в Украине.

Переселенец должен въехать в Нидерланды на этом автомобиле.

Как воспользоваться такой возможностью?

Если вы уже зарегистрированы в схеме временного освобождения от налога, не нужно совершать дополнительных действий. Освобождение будет продлено автоматически до указанного срока.

Если вы еще не зарегистрированы в этой схеме, нужно отправить письмо со следующей информацией в адрес налоговых органов Нидерландов:

имя;

адрес в Украине;

BSN (номер социального страхования);

адрес проживания в Нидерландах;

номер авто.

Важно! Письмо необходимо отправить на адрес:

Налоговые органы.

CAP/Auto, Команда разрешений на освобождение.

PO Box 90121, 4800 RA Breda.

Правительство Нидерландов подчеркнуло, что недавнее решение имеет целью облегчить финансовое бремя для переселенцев, тем самым облегчив их адаптацию к жизни в новой стране.

Эта инициатива подчеркивает солидарность и поддержку правительства Нидерландов, которые имеют решающее значение для обеспечения благосостояния украинских беженцев.