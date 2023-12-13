Наприклад, Університет логістики в Німеччині пропонує їм стипендії на навчання на чотирьох програмах. Пропозиція повністю покриває витрати на освіту. Детальніше про програму та як на неї потрапити – дізнайтеся далі!

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Так, українці можуть отримати стипендію на одній з чотирьох програм, а саме:

підготовка,

бакалавр ділового адміністрування,

магістр у галузі глобальної логістики,

магістр міжнародного менеджменту.

Програма підготовки

Щоб забезпечити спрощений процес вступу та запобігти будь-яким потенційним проблемам, університет пропонує комплексну програму навчання для студентів, які мають міжнародні сертифікати про середню освіту.

Цей крок стався тому, що німецький атестат про закінчення середньої школи відомий суворими стандартами, що ускладнює вступ для осіб з альтернативними кваліфікаціями. Програма навчання охоплює 12 місяців, надаючи студентам необхідні навички та знання, щоб відповідати вимогам, висунутим університетом.

Під час навчання буде комбінація предметних курсів, а також німецька мова на рівні А2. Програма підготує до вступного іспиту Feststellungsprüfung (FSP) в Гамбурзі. Після цього ви матимете право розпочати навчання на бакалавраті в KLU.

Якщо вам цікава ця програма, можна надіслати запит за електронною адресою study@klu.org.

Бакалавр ділового адміністрування

Метод опанування містить приклади та проєкти, бізнес-симуляції, комплексне стажування, семестр за кордоном і регулярне спілкування з професіоналами галузі.

Як отримати стипендію на навчання в Німеччині / Фото Unsplash

Студенти можуть обрати один із чотирьох профілів:

цифрове управління та інновації,

міжнародне управління,

управління постачанням,

стійке управління.

Ця програма також представляє стандартний курс вивчення та інтенсивний. Останній варіант надає студентам унікальну можливість глибше заглибитися в курсову роботу, пройти друге стажування та отримати ширший спектр можливостей при виборі магістерської програми.

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Вона розрахована на 3 роки, й вимагає від абітурієнтів надати сертифікат про середню освіту разом із підтвердженням володіння англійською мовою. Кандидати також повинні успішно пройти співбесіду, яку проводить керівництво програми та викладачі.

Магістр у галузі глобальної логістики та магістр міжнародного менеджменту

Після успішного завершення одного з цих курсів люди отримають можливість працевлаштуватися в країні. Потенційні кандидати повинні відповідати певним критеріям, зокрема мати ступінь бакалавра або його еквівалент, отриманий в акредитованому навчальному закладі, а також продемонструвати рівень володіння англійською мовою.

Українці можуть отримати стипендію на навчання в університетах Німеччини / Фото Unsplash

Крім того, комісія також висловила готовність оцінювати заявників з різних аналітичних дисциплін, таких як промислове будівництво, бізнес-інформатика та математика. Тут навчання триває 2 роки.

Додамо, ці програми коштують 7 390 євро за семестр, однак для українців навчання безплатне.

Як українцям отримати стипендію?

Серед додаткових документів потрібно подати лише дійсний український паспорт. Середній бал вашого документа про освіту не враховується під час ухвалення рішення про надання стипендії.

Кінцевий термін подачі заявок – 15 липня 2024 року.