К примеру, Университет логистики в Германии предлагает им стипендии на обучение на четырех программах. Предложение полностью покрывает расходы по образованию. Детальнее о программе и как на нее попасть – узнайте дальше!

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Так, украинцы могут получить стипендию на одной из четырех программ, а именно:

подготовка,

бакалавр делового администрирования,

магистр в области глобальной логистики,

магистр международного менеджмента

Программа подготовки

Чтобы обеспечить упрощенный процесс поступления и предотвратить любые потенциальные проблемы, университет предлагает комплексную программу обучения для студентов, имеющих международные сертификаты о среднем образовании.

Этот шаг произошел потому, что немецкий аттестат об окончании средней школы известен строгими стандартами, что затрудняет поступление для лиц с альтернативными квалификациями. Программа обучения включает 12 месяцев, предоставляя студентам необходимые навыки и знания, чтобы соответствовать требованиям, выдвигаемым университетом.

Во время обучения будет сочетаться предметные курсы, а также немецкий язык на уровне А2. Программа подготовит к вступительному экзамену Feststellungsprüfung (FSP) в Гамбурге. После этого вы получите право начать обучение на бакалавриате в KLU.

Если вам интересно это приложение, можно отправить запрос по электронному адресу study@klu.org.

Бакалавр делового администрирования

Метод овладения включает примеры и проекты, бизнес-симуляции, комплексную стажировку, семестр за границей и регулярное общение с профессионалами отрасли.

Как получить стипендию на обучение в Германии / Фото Unsplash

Студенты могут выбрать один из четырех профилей:

цифровое управление и инновации,

международное управление,

управление поставками,

устойчивое управление.

Эта программа также представляет собой стандартный курс изучения и интенсивный. Последний вариант предоставляет студентам уникальную возможность глубже углубиться в курсовую работу, пройти вторую стажировку и получить более широкий спектр возможностей при выборе магистерской программы.

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Она рассчитана на 3 года и требует от абитуриентов предоставить сертификат о среднем образовании вместе с подтверждением владения английским языком. Кандидаты должны успешно пройти собеседование, которое проводит руководство программы и преподаватели.

Магистр в области глобальной логистики и магистр международного менеджмента

После успешного завершения одного из этих курсов люди получат возможность трудоустроиться в стране. Потенциальные кандидаты должны соответствовать определенным критериям, включая степень бакалавра или его эквивалент, полученный в аккредитованном учебном заведении, а также продемонстрировать уровень владения английским языком.

Украинцы могут получить стипендию на обучение в университетах Германии / Фото Unsplash

Кроме того, комиссия также выразила готовность оценивать заявителей по различным аналитическим дисциплинам, таким как промышленное строительство, бизнес-информатика и математика. Здесь обучение длится 2 года.

Добавим, эти программы стоят 7 390 евро за семестр, однако для украинцев обучение бесплатное.

Как украинцам получить стипендию?

Среди дополнительных документов следует подать только действительный украинский паспорт. Средний балл вашего документа об образовании не учитывается при принятии решения о предоставлении стипендии.

Конечный срок подачи заявок – 15 июля 2024 года.