Дати канікул залежать від федеральної землі, традицій регіону, свят та додаткових вихідних. Тому школярам повідомляють не лише розклад занять, а й календар вихідних днів та канікул.
Читайте також Частина досі не інтегрована в освітню систему: українських дітей у школах Польщі дедалі більше
Особливості шкільних канікул у Німеччині
У Німеччині початок навчання також не має однієї спільної дати: якісь федеральні землі починають вчитися у серпні, а якісь у вересні. Територіальні органи та Міністерство освіти Німеччини спільно визначають терміни навчання та канікул у школах різних земель.
По всій Німеччині є такі види шкільного відпочинку:
- осінні канікули;
- Різдвяні свята;
- зимові канікули;
- канікули на Великдень;
- відпочинок на свято Вознесіння;
- вихідні на День Святої Трійці;
- літні канікули.
Коли Різдвяні свята та зимові канікули у різних землях Німеччини
Детальніше зупинимось на датах шкільного відпочинку, який чекає на учнів та батьків вже незабаром – це Різдвяні свята та зимові канікули.
У Баварії:
- Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 12 до 16 лютого 2024 року.
У Нижній Саксонії:
- Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.
У Берліні:
- Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 5 до 10 лютого 2024 року.
У Саксонії:
- Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 12 до 23 лютого 2024 року.
У Північному Рейні – Вестфалії:
- Різдвяні свята – з 21 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – дати встановлюються школами.
У Бранденбурзі:
- Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 5 до 9 лютого 2024 року.
У Гамбурзі:
- Різдвяні свята – з 22 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.
У Бремені:
- Різдвяні свята – 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.
У Гессені:
- Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 13 січня 2024 року.
- Зимові канікули – дати встановлюються школами.
У Тюрингії:
- Різдвяні свята – з 22 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 12 по 16 лютого 2024 року.
У Мекленбурзі – Передній Померанії:
- Різдвяні свята – з 21 грудня 2023 року до 3 січня 2024 року.
- Зимові канікули – з 5 до 16 лютого 2024 року.
У Рейнланд-Пфальці:
- Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.
- Зимові канікули – дати встановлюються школами.
Землі визначають графік різдвяних свят та зимових канікул і повідомляють їх Міністерству освіти. Тому шукати розклад має сенс з конкретною прив'язкою до федеральної землі. Для цього варто скористатися запитом "Ferienkalender + назва регіону" у пошуковику.