Дати канікул залежать від федеральної землі, традицій регіону, свят та додаткових вихідних. Тому школярам повідомляють не лише розклад занять, а й календар вихідних днів та канікул.

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Особливості шкільних канікул у Німеччині

У Німеччині початок навчання також не має однієї спільної дати: якісь федеральні землі починають вчитися у серпні, а якісь у вересні. Територіальні органи та Міністерство освіти Німеччини спільно визначають терміни навчання та канікул у школах різних земель.

По всій Німеччині є такі види шкільного відпочинку:

осінні канікули;

Різдвяні свята;

зимові канікули;

канікули на Великдень;

відпочинок на свято Вознесіння;

вихідні на День Святої Трійці;

літні канікули.

Коли Різдвяні свята та зимові канікули у різних землях Німеччини

Детальніше зупинимось на датах шкільного відпочинку, який чекає на учнів та батьків вже незабаром – це Різдвяні свята та зимові канікули.

У Баварії:

Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 12 до 16 лютого 2024 року.

У Нижній Саксонії:

Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.

У Берліні:

Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 5 до 10 лютого 2024 року.

У Саксонії:

Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 2 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 12 до 23 лютого 2024 року.

У Північному Рейні – Вестфалії:

Різдвяні свята – з 21 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – дати встановлюються школами.

У Бранденбурзі:

Різдвяні свята – з 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 5 до 9 лютого 2024 року.

У Гамбурзі:

Різдвяні свята – з 22 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.

У Бремені:

Різдвяні свята – 23 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 1 до 2 лютого 2024 року.

У Гессені:

Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 13 січня 2024 року.

Зимові канікули – дати встановлюються школами.

У Тюрингії:

Різдвяні свята – з 22 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 12 по 16 лютого 2024 року.

У Мекленбурзі – Передній Померанії:

Різдвяні свята – з 21 грудня 2023 року до 3 січня 2024 року.

Зимові канікули – з 5 до 16 лютого 2024 року.

У Рейнланд-Пфальці:

Різдвяні свята – з 27 грудня 2023 року до 5 січня 2024 року.

Зимові канікули – дати встановлюються школами.

Землі визначають графік різдвяних свят та зимових канікул і повідомляють їх Міністерству освіти. Тому шукати розклад має сенс з конкретною прив'язкою до федеральної землі. Для цього варто скористатися запитом "‎Ferienkalender + назва регіону" у пошуковику.