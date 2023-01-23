Платформа Akelius надала українцям можливість безплатно вивчати іноземні мови: деталі
Джерело:uamedia.eu
Мільйони українців були змушені покинути Україну через повномасштабну війну. Відповідно за кордоном потрібне знання іноземної мови.
Безплатне вивчення іноземних мов на платформі Akelius
Так, для полегшення адаптації в нових країнах біженцям пропонують безплатно вивчати іноземні мови на платформі Akelius. Дізнайтеся детальніше, які мови доступні для вивчення та як скористатися платформою.
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Фонд "Akelius" у співпраці з ЮНІСЕФ розробив ігровий курс, який сподобається і дорослим, і дітям. Для навчання неважливо, який у вас рівень володіння іноземною. На платформі можна вчити мову як "з нуля", так і покращувати свої навички.
Які мови можна вивчати
Наразі ви можете обрати одну з 10 мов:
- Англійську – English
- Французьку – Français
- Німецьку – Deutsch
- Грецьку – Ελληνικά
- Італійську – Italiano
- Польську – Polski
- Іспанську – Español
- Шведську – Svenska
- Португальську – Português
- Бразильську португальську – Português do Brasil
Для того, щоб розпочати навчання завантажуйте додаток у Google Play або навчайтеся на платформі.
У Європі запустили додаток I'm Ukrainian
Щоб люди підтримували зв'язки, запустили спеціальний мобільний додаток – "I'm Ukrainian". Це платформа для пошуку ком'юніті українців за кордоном. Зараз застосунок містить контент для громадян України у 7 країнах Європи.
Головна мета додатка – зробити так, щоб українці, які були вимушені покинути країну з початком вторгнення, не забували про своє походження.