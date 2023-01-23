Безплатне вивчення іноземних мов на платформі Akelius

Так, для полегшення адаптації в нових країнах біженцям пропонують безплатно вивчати іноземні мови на платформі Akelius. Дізнайтеся детальніше, які мови доступні для вивчення та як скористатися платформою.

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Фонд "Akelius" у співпраці з ЮНІСЕФ розробив ігровий курс, який сподобається і дорослим, і дітям. Для навчання неважливо, який у вас рівень володіння іноземною. На платформі можна вчити мову як "з нуля", так і покращувати свої навички.

Які мови можна вивчати

Наразі ви можете обрати одну з 10 мов:

Англійську – English

Французьку – Français

Німецьку – Deutsch

Грецьку – Ελληνικά

Італійську – Italiano

Польську – Polski

Іспанську – Español

Шведську – Svenska

Португальську – Português

Бразильську португальську – Português do Brasil

Для того, щоб розпочати навчання завантажуйте додаток у Google Play або навчайтеся на платформі.

У Європі запустили додаток I'm Ukrainian

Щоб люди підтримували зв'язки, запустили спеціальний мобільний додаток – "I'm Ukrainian". Це платформа для пошуку ком'юніті українців за кордоном. Зараз застосунок містить контент для громадян України у 7 країнах Європи.

Головна мета додатка – зробити так, щоб українці, які були вимушені покинути країну з початком вторгнення, не забували про своє походження.