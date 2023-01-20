Так, 17 січня уряд України вніс зміни до Правил надання послуг поштового зв’язку. Відтепер українці зможуть пересилати документи, зокрема паспорти, поштою. Про це повідомив представник Кабміну у Раді Тарас Мельничук.

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Дозволено пересилання в міжнародних реєстрованих поштових відправленнях паспортів громадянина України для виїзду за кордон, а також у період дії воєнного стану або на період, що закінчується в останнє число місяця, у якому завершується дія карантину, встановленого на території України КМУ, паспортів громадянина України, посвідчення особи на повернення в Україну,

– повідомив Тарас Мельничук.

Відтак, якщо йдеться про пересилання паспортів громадян України, то це правило діятиме на період воєнного стану та карантину. Це допоможе розв’язати проблему тих українців, які виїхали із тимчасово окупованих регіонів на територію третіх країн.