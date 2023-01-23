Бесплатное изучение иностранных языков на платформе Akelius

Так, для облегчения адаптации в новых странах беженцам предлагают бесплатно изучать иностранные языки на платформе Akelius. Узнайте подробнее, какие языки доступны для изучения и как использовать платформу.

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Фонд "Akelius" в сотрудничестве с ЮНИСЕФ разработал игровой курс, который понравится и взрослым, и детям. Для обучения неважно, какой у вас уровень владения иностранным. На платформе можно учить язык как "с нуля", так и улучшать свои навыки.

Какие языки можно учить

Вы можете выбрать один из 10 языков:

Английский – English

Французский – Français

Немецкий – Deutsch

Греческий – Ελληνικά

Итальянский – Italiano

Польскую – Polski

Испанский – Español

Шведский – Svenska

Португальский – Português

Бразильский португальский – Português do Brasil

Чтобы начать обучение, загружайте приложение в Google Play или учитесь на платформе.

В Европе запустили приложение I'm Ukrainian

Чтобы люди поддерживали связи, запустили специальное мобильное приложение – "I'm Ukrainian". Это платформа для поиска комьюнити украинцев за границей. В настоящее время приложение содержит контент для граждан Украины в 7 странах Европы.

Главная цель приложения – сделать так, чтобы украинцы, вынужденные покинуть страну с началом вторжения, не забывали о своем происхождении.