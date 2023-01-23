Бесплатное изучение иностранных языков на платформе Akelius
Так, для облегчения адаптации в новых странах беженцам предлагают бесплатно изучать иностранные языки на платформе Akelius. Узнайте подробнее, какие языки доступны для изучения и как использовать платформу.
Читайте также Украинцы смогут по почте пересылать за границу паспорта и другие документы
Фонд "Akelius" в сотрудничестве с ЮНИСЕФ разработал игровой курс, который понравится и взрослым, и детям. Для обучения неважно, какой у вас уровень владения иностранным. На платформе можно учить язык как "с нуля", так и улучшать свои навыки.
Какие языки можно учить
Вы можете выбрать один из 10 языков:
- Английский – English
- Французский – Français
- Немецкий – Deutsch
- Греческий – Ελληνικά
- Итальянский – Italiano
- Польскую – Polski
- Испанский – Español
- Шведский – Svenska
- Португальский – Português
- Бразильский португальский – Português do Brasil
Чтобы начать обучение, загружайте приложение в Google Play или учитесь на платформе.
В Европе запустили приложение I'm Ukrainian
Чтобы люди поддерживали связи, запустили специальное мобильное приложение – "I'm Ukrainian". Это платформа для поиска комьюнити украинцев за границей. В настоящее время приложение содержит контент для граждан Украины в 7 странах Европы.
Главная цель приложения – сделать так, чтобы украинцы, вынужденные покинуть страну с началом вторжения, не забывали о своем происхождении.