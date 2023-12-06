10 000 вправ: для українців створили безплатну платформу для вивчення польської

Польща прийняла безпрецедентну кількість українців, які втекли від повномасштабного російського вторгнення. Не кожен біженець може швидко освоїти польську мову. Щоб полегшити цей процес, для українців створили безкоштовну платформу.

Користувачам пропонується понад 10 000 вправ, які допоможуть швидко вивчити основи польської мови. Наразі доступне навчання на рівнях А1 і А2.

Читайте також TransferGo тепер співпрацює з BLIK: чому це важливо для українців

Українці зможуть вчити польську на безплатній платформі

Нову платформу для безкоштовного вивчення польської мови Lingva Polska розробила Асоціація інноваційної та цифрової освіти у співпраці з Фундацією Deloitte Polska.

Платформа використовує сучасні методи навчання, включаючи ігри. Курс розроблений за методикою українського психолінгвіста Віталія Зубкова, який володіє понад 20 мовами.

За словами, виконавчого директора Асоціації інноваційної та цифрової освіти Марії Богуслав, команда приділила максимум уваги розробці цього продукту. Усі елементи системи були ретельно розроблені та містять власні візуалізації, які супроводжують матеріали чи діалоги, які читають професійні носії мови.

Lingva Polska – це підсумок нашого багаторічного досвіду навчання іноземних мов для українців. Користувачам буде запропоновано 10 000 різноманітних вправ. Вони зможуть вивчити найпопулярніші фрази, які можна впевнено використовувати в повсякденні,

– розповіла вона.

Наразі на платформі пропонуються безплатні курси А1 і А2. Програму для вищих рівнів ще розробляють.

До слова, для користувачів створили відеоінструкцію, як зареєструватися та навчатися на платформі.

Українці зможуть вчити польську на безплатній платформі Lingva Polska / Фото Unsplash

Відправляти посилки з Польщі в Україну стало ще легше

Повномасштабна війна в Україні спричинила розширення послуг "Нової пошти" закордоном. В багатьох країнах відкрилися нові відділення, щоб допомогти українцям з пересиланням та отриманням посилок з та до України.

Тепер посилки з Польщі можна відправити в Україну ще легше. Це стало можливим завдяки угоді, яку підписав польський поштовий оператор InPost та українська "Нова пошта". Розповідаємо, як українці можуть спростити собі цей процес.