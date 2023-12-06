Пользователям предлагается более 10 000 упражнений, которые помогут быстро изучить основы польского языка. В настоящее время доступно обучение на уровнях А1 и А2.

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Украинцы смогут учить польский язык на бесплатной платформе

Новая платформа для бесплатного изучения польского языка Lingva Polska разработала Ассоциация инновационного и цифрового образования в сотрудничестве с Фондом Deloitte Polska.

Платформа использует современные методы обучения, включая игры. Курс разработан по методике украинского психолингвиста Виталия Зубкова, владеющего более чем 20 языками.

По словам исполнительного директора Ассоциации инновационного и цифрового образования Марии Богуслав, команда уделила максимум внимания разработке этого продукта. Все элементы системы были тщательно разработаны и содержат собственные визуализации, сопровождающие материалы или диалоги, читающие профессиональные носители языка.

Lingva Polska – это результат нашего многолетнего опыта обучения иностранным языкам для украинцев. Пользователям будет предложено 10 000 упражнений. Они смогут изучить самые популярные фразы, которые можно уверенно использовать в повседневной жизни,

– рассказала она.

На платформе предлагаются бесплатные курсы А1 и А2. Программу для высших уровней еще не разрабатывают.

К слову, для пользователей создали видеоинструкцию, как зарегистрироваться и учиться на платформе.

Украинцы смогут учить польский язык на бесплатной платформе Lingva Polska / Фото Unsplash

Отправлять посылки из Польши в Украину стало еще легче

Полномасштабная война в Украине повлекла за собой расширение услуг "Новой почты" заграницей. Во многих странах открылись новые отделения, чтобы помочь украинцам с пересылкой и получением посылок из Украины.

Теперь посылки из Польши можно отправить в Украину еще проще. Это стало возможным благодаря соглашению, которое подписал польский почтовый оператор InPost и украинская "Новая почта". Рассказываем, как украинцы могут упростить себе этот процесс.