Тепер посилки з Польщі можна відправити в Україну ще легше. Це стало можливим завдяки угоді, яку підписав польський поштовий оператор InPost та українська "Нова пошта". Розповідаємо, як українці можуть спростити собі цей процес.

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Відправити посилку з Польщі до України тепер ще легше

Партнерство InPost та "Нової пошти" є можливістю як для польських підприємців, які можуть розширити свою діяльність на український ринок, так і для українців у Польщі.

Українцям тепер не треба везти посилку на склад "Нової пошти", щоб передати в Україну. Можна скористатися найближчим пачкоматом InPost,

– йдеться у повідомленні.

Для цього потрібно:

оформити відправлення посилки в мобільному додатку чи на сайті "Нової пошти",

оплатити вартість послуги онлайн,

вибрати поштомат InPost,

ввести там отриманий код або просканувати отриманий QR-код у додатку "Нової пошти",

вкласти саму посилку у поштомат.

"Нова пошта" запевняє, що у такий спосіб доставка з Польщі в Україну займе від 3-х робочих днів. Зауважимо, зазвичай посилки надходять впродовж 7 – 9 днів.

Як відправити посилку з Польщі до України / Фото Нова пошта

Що можна відправити НП?

Харчові продукти в заводській упаковці, загальною масою до 10 кілограмів;

Парфумерно-косметичну продукцію: парфуми, одеколони, лаки для нігтів, фарби для волосся, косметичні лосьйони;

Засоби побутової хімії та засоби для чищення, якщо на їх пакуванні зазначені назви компанії-виробника та склад;

Нові батарейки та акумулятори (крім свинцево-кислотних) в заводському пакуванні з закритими контактами;

Інформаційні диски або флешки, в яких відсутні паролі;

БАДи, вітаміни.

Що заборонено відправляти?

Продукти харчування, які вимагають спеціального температурного режиму, без заводської упаковки та вагою понад 10 кілограмів;

Цигарки та алкоголь;

Ліки, лікарські засоби;

Гроші, монети, банкноти;

Ювелірні вироби, дорогоцінні метали та каміння.

Слід зауважити, що у разі виявлення заборонених товарів під час митного огляду відправлення буде повернуто відправнику його коштом.

Нагадаємо, що "Нова пошта" уже відкрила свої відділення у Польщі, Литві, Молдові, Німеччині, Словаччині, Чехії та Румунії, а також Латвії. Зокрема, на ринок Чехії та Румунії компанія вийшла у червні. Тоді як у Латвії послуги "Нової пошти" стали доступними вкінці жовтня. Станом на сьогодні мережа "Нової пошти" складається майже з 11 000 відділень і 14 600 поштоматів.