Через більш як рік великої війни Литва продовжує приймати українських шукачів притулку. Чи змінилося ставлення литовців до біженців, та з якими проблемами найчастіше стикаються українці в Литві – читайте далі.

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Дослідження провели на замовлення Департаменту у справах національних меншин країни. Опитування показало, що литовське суспільство переважно підтримує надання максимальної допомоги українцям. Понад 40% мешканців Литви повністю згодні, що країна має прийняти якнайбільше біженців з України і допомогти їм. А майже 44% опитаних литовців зазначили, що українці їм ближчі, ніж біженці з інших країн.

Це свідчить про розуміння спільного ворога. Ми усвідомлюємо, якщо Україна не досягне успіху, то війна може постукати в двері нашого регіону. Тож є величезна підтримка і давні історичні зв'язки,

– пояснила результати опитування голова Департаменту у справах нацменшин Литви Віда Монтвідайте.

Українці також відчувають прихильність литовського суспільства. 87,6% опитаних біженців наголосили, що ніколи не стикалися з дискримінацією чи образами через національність або українську мову.

Проблеми українців у Литві

Опитані українці також назвали головні проблеми, які турбують їх у Литві. Зокрема:

житло (28,2%),

(28,2%), мовний бар'єр (20,3%),

(20,3%), працевлаштування (14,4%).

Загалом опитали 1003 дорослих мешканців Литви та 202 біженців з України. Дослідження проводили з лютого по квітень 2023 року.