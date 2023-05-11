Навесні 2022 року 16% українських біженців заявляли, що готові залишитися в Польщі на постійній основі. А вже у листопаді про своє бажання остаточно переїхати говорять 20% українців. Здається, що це зростання – незначне, лише 4%. Але насправді, це не так. Як може змінитися Польща після хвилі шукачів притулку з України, розкажемо в матеріалі.

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Як війна вплинула на міграцію

На початку повномасштабної війни більшість українців взагалі не розуміли, як надовго вони залишаться у Польщі. Тому зростання інтересу українців до остаточного переїзду має велике значення.

У дослідженні Нацбанку Польщі підкреслюють, що війна в Україні змінила циклічний характер міграції на сталий. Раніше українці їхали до сусідньої країни на роботу та навчання. Тепер – щоб шукати прихисток.

Дослідження проводилось не лише серед тих українців, які втікали від війни. Опитали також і трудових мігрантів, які перебували в Польщі ще до повномасштабного вторгнення. І тут відсоток тих, хто хоче залишитись у країні назавжди, також зріс. У 2020 році лише близько 25% українців (саме серед трудових мігрантів) заявляли про готовність залишитися в Польщі назавжди. А у листопаді 2022 року – понад 50%.

За даними експерта Центру східних досліджень Войцеха Конончука, якщо зазначені прогнози справдяться, то вже через 10 років населення Польщі внаслідок притоку українців зросте на 1 мільйон громадян.

Чи повернуться українці додому після війни

Понад половина опитаних біженців (56%) таки планує повернутися до України. Але тільки якщо війна закінчиться швидко. Що стосується економічних мігрантів, вони налаштовані інакше – виїжджати готові тільки 25%. Серед головних причин повернення в Україну біженці назвали сум за родиною та віру в швидке закінчення війни. Менш популярними були такі варіанти відповіді: навчання дітей в українській школі та відсутність роботи в Польщі.