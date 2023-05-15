Уже больше года Литва продолжает принимать украинских граждан. Изменилось ли отношение литовцев к беженцам, и с какими проблемами чаще всего сталкиваются украинцы в Литве – читайте дальше.

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Исследование провели по заказу Департамента по делам национальных меньшинств страны. Опрос показал, что литовское общество в целом поддерживает оказание максимальной помощи украинцам. Более 40% жителей Литвы полностью согласны, что страна должна принять больше беженцев из Украины и помочь им. А почти 44% опрошенных литовцев отметили, что украинцы им ближе, чем беженцы из других стран.

Это говорит о понимании общего врага. Мы осознаем, если Украина не добьется успеха, то война может постучаться в дверь нашего региона. Так что есть огромная поддержка и древние исторические связи,

– объяснила результаты опроса глава Департамента по делам нацменьшинств Литвы Вида Монтвидайте.

Украинцы также чувствуют доброжелательность литовского общества. 87,6% опрошенных беженцев отметили, что никогда не сталкивались с дискриминацией или оскорблениями из-за национальности или украинского языка.

Проблемы украинцев в Литве

Опрошенные украинцы также назвали главные проблемы, беспокоящие их в Литве. В частности:

жилье (28,2%),

(28,2%), языковой барьер (20,3%),

(20,3%), трудоустройство (14,4%).

Всего опросили 1003 взрослых жителей Литвы и 202 беженцев из Украины. Исследование проводилось с февраля по апрель 2023 года.